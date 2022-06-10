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11:22 (мск), источник: Московский комсомолец

СМИ: Финал «Тур де Франс» 2024 года впервые может пройти не в Париже

Финал веломногодневки «Тур де Франс» 2024 года впервые могут перенести из Парижа в Ниццу.

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Источник: AP 2022

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, причиной решения может стать плотный календарь: с 26 июля по 11 августа во Франции пройдет летняя Олимпиада, в то время как финал веломногодневки завершится 21 июля.

Отметим, с 1903 года финальный этап «Тур де Франс» традиционно финиширует в Париже. Перенос соревнований в другой город станет первым случаем в истории.

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