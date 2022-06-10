СМИ: Финал «Тур де Франс» 2024 года впервые может пройти не в Париже
Финал веломногодневки «Тур де Франс» 2024 года впервые могут перенести из Парижа в Ниццу.
Финал веломногодневки «Тур де Франс» 2024 года впервые могут перенести из Парижа в Ниццу.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, причиной решения может стать плотный календарь: с 26 июля по 11 августа во Франции пройдет летняя Олимпиада, в то время как финал веломногодневки завершится 21 июля.
Отметим, с 1903 года финальный этап «Тур де Франс» традиционно финиширует в Париже. Перенос соревнований в другой город станет первым случаем в истории.