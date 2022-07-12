Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
21:00
Дрита
Интер Т
Футбол. Еврокубки
перерыв
Жальгирис В
Балкани
00
Футбол. Еврокубки
доп. время
РФШ
ХИК
21
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
ТНС
Футбол. Еврокубки
22:00
Сутьеска
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:30
Викингур Р
Мальме
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Лех
51
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
Шкупи
20
Все события
Фоторепортажи
12АСА 139: лучшие фото турнира
10Головкин и Канело: дуэль взглядов
18:13 (мск), источник: Sports.Ru

Этап «Тур де Франс» был приостановлен из-за группы экоактивистов. Они заблокировали дорогу, приклеив руки к асфальту

10-й этап веломногодневки «Тур де Франс» был приостановлен из-за протестной акции.

Наверх
Источник: Reuters

Группа активистов, призывающих к мерам по борьбе с изменением климата, состояла примерно из 20 человек. Они заблокировали участок дороги за 35 км до финиша и приклеили свои руки к асфальту. Протестующие также использовали дымовые шашки.

Пелотон остановился, но после вмешательства полицейских, которые оттащили протестующих на обочину, гонка была возобновлена с учетом отрывов спортсменов.

«Поскольку правительство не заботится о климатическом кризисе, мы должны выйти на “Тур де Франс” и привлечь внимание к тому, что важно для нашего выживания», — говорится в заявлении группы Derniere Renovation.

Сегодня этап «Тур де Франс» проходит по маршруту Морзин Порт-дю-Солей — Межев.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь