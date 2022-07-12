Этап «Тур де Франс» был приостановлен из-за группы экоактивистов. Они заблокировали дорогу, приклеив руки к асфальту
10-й этап веломногодневки «Тур де Франс» был приостановлен из-за протестной акции.
10-й этап веломногодневки «Тур де Франс» был приостановлен из-за протестной акции.
Группа активистов, призывающих к мерам по борьбе с изменением климата, состояла примерно из 20 человек. Они заблокировали участок дороги за 35 км до финиша и приклеили свои руки к асфальту. Протестующие также использовали дымовые шашки.
Пелотон остановился, но после вмешательства полицейских, которые оттащили протестующих на обочину, гонка была возобновлена с учетом отрывов спортсменов.
«Поскольку правительство не заботится о климатическом кризисе, мы должны выйти на “Тур де Франс” и привлечь внимание к тому, что важно для нашего выживания», — говорится в заявлении группы Derniere Renovation.
Сегодня этап «Тур де Франс» проходит по маршруту Морзин Порт-дю-Солей — Межев.