Бельгийский велогонщик ван Арт выиграл 20-й этап «Тур де Франс», Власов занял 18-е место

ТАСС, 23 июля. Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт, представляющий команду Jumbo-Visma, стал победителем 20-го этапа престижной шоссейной велогонки «Тур де Франс». Заезд прошел в субботу.

Ван Арт преодолел дистанцию 40,7 км за 47 минут 59 секунд. Второе место занял лидер общего зачета датчанин Йонас Вингегор (отставание — 19 секунд), выступающий за ту же команду, что и ван Арт. Третьим финишировал действующий чемпион «Тур де Франс» словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates (+27 секунд).

Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов занял 18-е место (+2 минуты 46 секунд). На «Тур де Франс» спортсмен выступает под нейтральным флагом после решения Международного союза велосипедистов (UCI) из-за ситуации на Украине.

В общем зачете лидирует Вингегор с результатом 76 часов 33 минуты 57 секунд. На втором месте идет Погачар с отставанием 3 минуты 34 секунды. Тройку лучших замыкает британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers, отстающий от лидера на 8 минут 13 секунд. Власов в общем зачете поднялся на пятую позицию, отставание от Вингегора составляет 16 минут 37 секунд.