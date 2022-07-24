Датский велогонщик Вингегор стал победителем «Тур де Франс»

Вингегор занял 77-е место на заключительном, 21-м этапе веломногодневки, которая финишировала в Париже. Первым стал бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Йеспер Филипсен, который преодолел дистанцию 115,6 км за 2 часа 58 минут 32 секунды. Вторым финишировал нидерландец Дилан Груневеген из Bikeexchange-Jayco, третьим — норвежец Александер Кристофф из Intermarche — Wanty — Gobert Materiaux. Выступающий под нейтральным флагом российский велогонщик Bora-Hansgrohe Александр Власов стал 25-м.

Вингегор впервые стал победителем «Тур де Франс». Второе место занял победитель «Тур де Франс» 2020 и 2021 годов словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, третье — победитель многодневки 2018 года британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers. Власов, для которого этот «Тур де Франс» стал первым в карьере, стал пятым.