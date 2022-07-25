Русский велогонщик с первой попытки попал в топ-5 на легендарном «Тур де Франс». Как он к этому пришел?

Российские спортсмены выступают, несмотря на массовое отстранение от международных турниров, не только в теннисе и некоторых других видах спорта. Наши люди есть еще и в велогонках. Для допуска главное — быть в команде, которая никак не связана с Россией.

Лидер немецкой команды Bora-Hansgrohe Александр Власов после призовых мест на различных соревнованиях и победы в «Туре Романдии» лидировал в «Туре Швейцарии», но снялся из-за ковида. Его участие в «Тур де Франс» было под вопросом. К счастью, россиянин смог восстановиться и вышел на старт дебютной для себя легендарной веломногодневки.

Еще до старта «Тур де Франс» многие отмечали Власова. Команда сделала спортсмена капитаном, а также не скрывала, что партнеры будут работать на него. Когда Александра спрашивали о том, чего он хочет от многодневки, не скрывал, что победы, хотя и признавал силу соперников. Когда с ним случился ковид, планка понизилась до топ-5. В итоге Власов стал пятым по итогам «Тура», что совсем неплохо для дебютанта. Так высоко никто из россиян не был с 2008 года. Тогда Денис Меньшов занял третье место (2-е место в 2010-м у него отняли после допинговых разбирательств).

Власов явно мог быть и выше, если бы не падение на 6-м этапе, которое не прошло бесследно, но что уж теперь об этом говорить.

«За 8 км до финиша был такой поворот опасный. Что произошло в тот момент, даже и не понял — быстро ехали уже. Все хотели быть на хорошей позиции перед финишем. Передо мной резко затормозили, наверное, побоялся кто-то немножко разделителя посередине, а я летел без тормозов и влетел в него. Упал», — рассказывал Власов «Матч ТВ».

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Власов — не будущее, а настоящее наших велогонок. Ему всего 26, это не возраст для профессионального велоспорта.

Начинал Власов в Выборге, но не с велогонок. Спортсмен пробовал себя в дзюдо. Долго не задержался, велосипед оказался ближе.

До перехода на взрослый уровень в 2019-м россиянин выигрывал, например, юниорскую «Джиро д’Италия». Тогда он это сделал в цветах команда «Газпром РусВело». До нее Власов несколько лет гонялся в любительской Viris Maserati-Sisal-Matchpoint из Италии. В этой команде он оказался, чтобы ездить больше гонок.

После «Газпрома» Власов перешел в «Астану», с которой знатно пошумел на однодневках, а также отметился вторым местом в генеральном зачете «Тура Прованса» и третьим — в «Туре Окситании». Что же до Гранд-туров, в 2020-м он не финишировал на «Джиро» (в следующем году занял 4-е место) и стал 11-м на «Вуэльте».

Несмотря на успехи с «Астаной», Власов решил там не оставаться. Летом 2021-м велогонщик перешел в Bora-Hansgrohe, чтобы сосредоточиться на Гранд-турах и стать еще сильнее. Результаты пошли практически сразу, что видно по тому, как часто на слуху стало имя Власова.

— У нас с командой одни цели и представления о путях их достижения. Теперь мы просто объединим наши усилия.