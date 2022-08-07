Сменивший российское гражданство гонщик Сиваков выиграл веломногодневку «Вуэльта Бургоса»

Сиваков стал лучшим в генеральной классификации, показав время 19 часов 23 секунды. Второе место занял португалец Жуан Алмейда (+35 секунд), замкнул тройку лучших колумбиец Мигель Анхель Лопес (+35 секунд).

Сиваков родился в Италии и уже в раннем возрасте вместе с родителями, которые также были велогонщиками, перебрался во Францию. В 2017 году он получил французский паспорт. Сиваков выступает за команду Ineos Grenadiers (Великобритания) и с весны 2022 года представляет на международной арене Францию.

Международный союз велосипедистов (UCI) рассмотрел его заявку о переходе в экстренном порядке.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные спортивные организации отменить или перенести все соревнования, которые должны будут пройти на территории России или Белоруссии. Позже было принято решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.