Русский суперталант поддержал Украину и получил паспорт Израиля. За Россию он больше выступать не будет

Источник: Социальные сети Михаила Яковлева

21-летний Михаил Яковлев — первая серьезная потеря для российского спорта после 24 февраля. Ситуация в мире заставила талантливого велогонщика, призера чемпионата мира начать выступать за Израиль.

Глава российской Федерации велоспорта Вячеслав Якимов подтвердил намерения спортсмена.

«Михаил уведомил меня о намерении сменить спортивное гражданство. Сейчас он находится в Израиле. Мы теряем очень талантливого гонщика, и остаётся только сожалеть об этом. В нынешней ситуации он сделал для себя выбор», — цитирует Якимова «Матч ТВ».

Источник: Социальные сети Михаила Яковлева

Яковлев уже получил паспорт своей новой страны. Документ был выдан велогонщику в начале августа.

Были ли у Яковлева другие варианты продолжения карьеры в условиях отстранения россиян? Главный тренер нашей сборной Сергей Ковпанец отмечает, что Михаил пытался получить разрешение на выступления в нейтральном статусе.

«Очень жаль, что мы теряем столь талантливого гонщика, как Михаил. Каждый делает выбор сам, он сделал такой выбор. Знаю, что Миша пытался заявиться в нейтральном статусе на соревнования индивидуально, но ему не ответили. Это безусловно тоже сказалось», — говорит Ковпанец.

Также главный тренер сборной России рассказал, что Яковлев сможет выступать за Израиль уже в 2023 году.

Источник: Социальные сети Михаила Яковлева

«Я расстроен очень сильно, есть чувство большого сожаления. Михаил уже получил паспорт гражданина Израиля, подает в Международный союз велосипедистов прошение о смене спортивного гражданства, сейчас процедура немного ускорена, он пропустит чемпионат Европы и мира в этом году, а в следующем уже сможет выступать за команду Израиля.



Конечно, он прекратит работу с личным тренером Олегом Логуновым, тот ведь в России. Это самостоятельный выбор Михаила, результаты он показал определенные, стал призером чемпионата мира, выигрывал соревнования по молодежи, сейчас это один из сильнейших спринтеров в мире», — цитирует тренера ТАСС.

Судя по социальным сетям, Михаил уже работает в Израиле. Также спортсмен не скрывает свою политическую позицию. На аватарке в одной из социальных сетей у него изображен украинский флагом рядом с эмодзи сердечка, также Яковлев лайкнул комментарий с политическом лозунгом «Слава Украине» под одним из своих постов.

Источник: Социальные сети Михаила Яковлева

Яковлев — большая потеря для российского спорта. Он крут не только бронзой чемпионата мира — 2021.

В конце мая 2022 года во время Гран-при Москвы на велотреке в Крылатском Яковлев превзошел мировой рекорд для равнинных треков (не выше 500 метров над уровнем море), промчавшись 200 метров с хода за 9,156 секунды.

2 дня спустя Михаил на этом же турнире проехал аналогичную дистанцию еще быстрее — за 9,099 секунды.