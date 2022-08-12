Американский велогонщик Джексон Нэш пожизненно дисквалифицирован за допинг. Он употреблял четыре препарата и пытался их продавать

Об этом сообщило Антидопинговое агентство США (USADA). Нэш признан виновным по семи пунктам нарушений, включая использование или попытку использования запрещенных веществ — тестостерона, кленбутерола, оксандролона и анастрозола.

Также установлено, что Нэш продавал или пытался продавать препараты, а также склонял к их использованию других спортсменов.

«Это еще один случай, который показывает эффективность расследований в общей борьбе за защиту спорта и прав спортсменов. Как и всегда, мы будем тщательно проводить расследования, принимать меры на основе доказательств допинговых нарушений и высоко ценить помощь тех, кто выступает от имени чистого спорта», — заявил генеральный директор USADA Трэвис Тайгарт.