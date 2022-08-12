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10:25 (мск), источник: Sports.Ru

Американский велогонщик Джексон Нэш пожизненно дисквалифицирован за допинг. Он употреблял четыре препарата и пытался их продавать

Американский велогонщик Джексон Нэш пожизненно дисквалифицирован за применение допинга.

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Источник: AP 2022

Об этом сообщило Антидопинговое агентство США (USADA). Нэш признан виновным по семи пунктам нарушений, включая использование или попытку использования запрещенных веществ — тестостерона, кленбутерола, оксандролона и анастрозола.

Также установлено, что Нэш продавал или пытался продавать препараты, а также склонял к их использованию других спортсменов.

«Это еще один случай, который показывает эффективность расследований в общей борьбе за защиту спорта и прав спортсменов. Как и всегда, мы будем тщательно проводить расследования, принимать меры на основе доказательств допинговых нарушений и высоко ценить помощь тех, кто выступает от имени чистого спорта», — заявил генеральный директор USADA Трэвис Тайгарт.

Как сообщает Cycling News, Нэш участвовал в американских соревнованиях по велоспорту. В прошлом году он занял шестое место в гонке Miami Prix Criterium Series, также был участником Spartanburg Criterium.

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