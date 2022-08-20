Лэнс Армстронг любил Шерил Кроу, но потерял женщину своей мечты

История отношений легенды велоспорта и знаменитой американской певицы, ради которой звездный спортсмен бросил жену с тремя детьми.

С 2012 года великий американский велогонщик Лэнс Армстронг был пожизненно отстранен от спорта за применение допинга. Возможно, это самое громкое разоблачение в истории спорта. Но в середине нулевых никто не мог предположить такого исхода: Армстронг находился в зените славы, подписывал многомиллионные рекламные контракты и планировал связать свою жизнь со знаменитой певицей Шерил Кроу. История пары и причины расставания — в нашем материале.

В болезни и в здравии

На момент знакомства с Шерил Лэнс был женат. Его супруге, Кристин Ричард, менеджеру по связям с общественностью в фонде помощи раковым больным, довелось сыграть в жизни велогонщика незавидную роль. Кристин была рядом с Армстронгом, когда он восстанавливался после операций и химиотерапии, мотивировала на возвращение в велоспорт после перерыва, произошедшего из-за лечения рака, следовала за ним во время гонок. «У меня была и есть настоящая любовь, она и спасла меня от рака», — говорил Лэнс тогда.

В 1999-м (году, когда Армстронг в первый раз выиграл «Тур де Франс») у него и Кристин родился первенец, Люк. В 2001 году появились на свет двойняшки, Грейс и Изабель. Но, видимо, жизнь примерного семьянина и отца троих детей показалась Армстронгу слишком скучной. Суперзвезде спорта Кристин стала не нужна. В таблоидах начали появляться упоминания о романах Лэнса с голливудскими актрисами, среди которых была, например, Сандра Буллок.

В 2003 году, будучи уже пятикратным победителем многодневки «Тур де Франс», Лэнс посетил благотворительный концерт, на котором выступала автор и исполнительница собственных песен Шерил Кроу — очень известная в США и за пределами этой страны. Впечатление от знакомства с ней оказалось настолько сильным, что уже через два месяца после этой встречи спортсмен развелся с женой, оставив ее с тремя детьми. Старшему на тот момент было четыре года, а девочкам — всего по два. Возможно, сыграли роль гены: родной отец Лэнса, Эдди Гундерсон, тоже ушел из семьи, когда Лэнсу было два года. Армстронг — фамилия отчима велогонщика.

Часики

Шерил Кроу в 2003 году исполнилось 42 года, она старше Армстронга на девять лет. Звезда сцены уже имела титул одной из 20 лучших мировых рок-певиц, ее альбомы неоднократно становились платиновыми, но этого было недостаточно для счастья. Шерил хотела быть женой и матерью. Актер Оуэн Уилсон, с которым она встречалась, такой возможности ей не дал. Знакомство с Лэнсом Армстронгом подарило надежду. Для Шерил не стал тревожным звоночком тот факт, что избранник ушел от троих детей. Вероятно, она полагала, что с ней Лэнс не провалит экзамен на отцовство.

В начале отношений Лэнс заявлял, что очень счастлив с Шерил, поскольку певица дарит ему «такую любовь, о которой он не смел и мечтать». Кроу, в свою очередь, наслаждалась романтикой и записывала альбом Wildflower, причиной появления которого стало знакомство с Армстронгом. В 2005 году, выиграв «Тур де Франс» в седьмой раз, Лэнс объявил о завершении карьеры. В том же году он и Кроу рассказали о своей помолвке.

Шерил позировала для журналов в свадебных платьях и хвасталась подаренным Лэнсом кольцом. Ее мечта о детях, казалось бы, вот-вот должна была воплотиться, ведь 43 года для того, чтобы стать матерью, — приличный возраст даже по западным меркам. «Часики» уже не просто тикали, а стучали набатом. Но, как оказалось, Армстронг не был готов снова стать отцом. Ему, в отличие от Шерил, было некуда спешить: в 34 жизнь только начинается, особенно, если ты богат и знаменит. Кроме того, дети Лэнса от первой жены все еще были маленькими. Он не хотел снова погружаться в атмосферу молочных смесей, памперсов и ночных криков. Намеки и просьбы Кроу о ребенке Лэнс воспринял как давление и выкручивание рук.

Через пять месяцев после помолвки Армстронг и Кроу объявили о том, что расстаются, хотя любят и уважают друг друга.

Порознь

Примерно через месяц после расставания с Лэнсом Шерил узнала, что у нее рак груди. Она прошла курс лечения. После его завершения певица решила усыновить ребенка, раз уж у нее не получилось стать биологической матерью. В 2007 году ее приемным сыном стал двухнедельный Уайетт Стивен. Через три года Шерил усыновила еще одного мальчика, Леви Джеймса. В 2011 году у Кроу диагностировали доброкачественную опухоль мозга, но врачи дали благоприятный прогноз.

Шерил остается популярной певицей, успела выпустить книгу рецептов о здоровом питании. Она воспитывает детей и старается не вспоминать о периоде отношений с Лэнсом Армстронгом. Более того, ее раздражают вопросы о Лэнсе. Вероятно, причина негатива по отношению к бывшему возлюбленному кроется в том, что через пару лет после расставания с Шерил у Лэнса появились двое детей. Во время разбирательства по обвинению Армстронга в применении допинга Шерил дала против него показания, рассказав, как была свидетельницей гемотрансфузии, запрещенной антидопинговыми правилами.

За это «предательство» Армстронг не держит зла на Шерил. Ему попросту некогда. После того как Лэнс потерял все свои основные титулы, заплатил около 20 миллионов долларов штрафов, ему надо чем-то зарабатывать на жизнь. Легенду велоспорта даже сместили с поста председателя основанного им же фонда помощи раковым больным. Но он не опустил рук. Помимо семейной жизни у него сейчас есть бизнес: продажа велосипедов и желтых браслетов «Живи сильным», доходы с реализации которых идут на исследования против рака. Лэнс получает доходы от акций, зарабатывает на ведении околоспортивного подкаста, кроме того, он выпустил несколько книг, в которых рассказал о борьбе с раком и о велогонках.

Спортсмен остается успешным и популярным, несмотря на ужасный удар по репутации. Так что неизвестно еще, кто больше проиграл от расставания двух звезд. Хотя, возможно, двум таким харизматичным персонам просто было слишком неуютно в тени друг друга.