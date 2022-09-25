Нидерландского велогонщика арестовали после потасовки с подростками

По информации Sporza, в ночь перед групповой гонкой в австралийском Вуллонгонге Ван дер Пул повздорил с несколькими подростками в отеле. По словам спортсмена, причиной конфликта стало их шумное поведение.

«Я лег спать пораньше, и многие дети в коридоре сочли нужным постоянно стучать в мою дверь. Через некоторое время я решил, что с меня хватит. Был не столь любезен в просьбах остановиться. После этого была вызвана полиция, и меня забрали», — рассказал велосипедист.