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16:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нидерландского велогонщика арестовали после потасовки с подростками

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Нидерландского велогонщика Матье ван дер Пула арестовали во время чемпионата мира по велошоссе.

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По информации Sporza, в ночь перед групповой гонкой в австралийском Вуллонгонге Ван дер Пул повздорил с несколькими подростками в отеле. По словам спортсмена, причиной конфликта стало их шумное поведение.

«Я лег спать пораньше, и многие дети в коридоре сочли нужным постоянно стучать в мою дверь. Через некоторое время я решил, что с меня хватит. Был не столь любезен в просьбах остановиться. После этого была вызвана полиция, и меня забрали», — рассказал велосипедист.

Ожидается, что Ван дер Пул предстанет перед судом во вторник.

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