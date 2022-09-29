«Он подвел свою страну». Знаменитого велогонщика арестовали прямо во время чемпионата мира

На чемпионате мира по велогонкам в Австралии произошёл крайне необычный инцидент. Голландского велогонщика, четырёхкратного чемпиона мира Матье ван дер Пула арестовали прямо по ходу турнира. Ему инкриминировали то, что за день до гонки он напал на двух подростков. Что натворил чемпион?

«Дети постоянно стучали в мою дверь»

Накануне групповой гонки, где Матье ван дер Пул был одним из фаворитов, спортсмена задержали за нападение на подростков. Сообщается, что юные девушки несколько раз стучали в его дверь в отеле, после чего раздражённый спортсмен в достаточно агрессивной форме попытался их остановить. В результате одна из девушек получила небольшую травму локтя, и в отель вызвали полицейских, которые и задержали велогонщика.

«Матье ван дер Пул вступил в словесную перепалку с двумя подростками — девочками 13 и 14 лет. Утверждается, что ван дер Пул толкнул обеих девочек — одна из них упала на землю, другую прижало к стене, и она получила небольшую травму локтя», — приводит слова австралийской полиции Sporza.

Сам спортсмен перед стартом групповой гонки также высказался об инциденте:

«Я рано лег спать, и несколько детей в коридоре постоянно стучали в дверь моей комнаты. Через некоторое время я разобрался с этим и не очень дружелюбно попросил остановиться. Потом вызвали полицию, и меня забрали. Я не возвращался в свою комнату до четырёх часов. Это катастрофа, но я больше ничего не могу изменить. Я буду участвовать в гонке, поспав не так много, надеюсь, на адреналине. Это было определённо невесело, но что произошло, то произошло, я должен с этим справиться», — рассказал ван дер Пул.

Бóльшую часть ночи перед гонкой спортсмен провёл в камере. В итоге запаса адреналина не хватило — он сошёл с дистанции, проехав около 30 км.

«Он чувствует, что подвел страну»

Спортсмен признал свою вину на суде. За нарушение ван дер Пула оштрафовали на 1500 австралийских долларов (это примерно € 1 тысяча), велогонщик смог получить свой паспорт и улетел из Австралии. Адвокат ван дер Пула рассказал, что велогонщик подаст апелляцию на решение суда.

«Он признаёт, что поступил неправильно, но всё же этому есть объяснение. Ущерб, которой он понёс, был огромным. Он чувствует, что подвёл страну и всю свою команду», — цитирует адвоката чемпиона мира The Guardian.

Представители команды ван дер Пула «Alpecin-Fenix» уже сделали заявление о намерении изучить дело и провести беседу со спортсменом.