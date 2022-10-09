Итальянец Ганна установил новый часовой рекорд на велодроме в Гренхене
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна установил новый часовой рекорд на велодроме в Гренхене (Швейцария).
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна установил новый часовой рекорд на велодроме в Гренхене (Швейцария).
За час 26-летний спортсмен преодолел 56,792 километра. Предыдущий рекорд с августа принадлежал британцу Даниэлю Бигхэму и составлял 55,548 километра по той же трассе.
Ганна является олимпийским чемпионом Токио в командной гонке преследования и двукратным чемпионом мира в индивидуальной гонке.