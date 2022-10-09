Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Монпелье
Монако
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Волга
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Эмполи
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид
Бетис
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Кубань
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Лидс
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Осер
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Труа
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Специя
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Аталанта
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Уфа
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Велес
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Кельн
Футбол. Премьер-лига
16:30
Торпедо
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
КАМАЗ
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Спартак
Футбол. Зарубежный
17:15
Кадис
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Рубин
12
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Родина
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:05
Ренн
Нант
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Кремонезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Штутгарт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
21:00
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
Лилль
Ланс
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Сельта
Все события
Фоторепортажи
13Кошмар на стадионе в Индонезии. Почти 180 человек погибло
4ПСЖ — «Ювентус»: пиротехника в Париже и дубль Мбаппе
09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Итальянец Ганна установил новый часовой рекорд на велодроме в Гренхене

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна установил новый часовой рекорд на велодроме в Гренхене (Швейцария).

Наверх
Источник: AP 2022

За час 26-летний спортсмен преодолел 56,792 километра. Предыдущий рекорд с августа принадлежал британцу Даниэлю Бигхэму и составлял 55,548 километра по той же трассе.

Ганна является олимпийским чемпионом Токио в командной гонке преследования и двукратным чемпионом мира в индивидуальной гонке.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трусова не зря ходит на стрип-пластику. Ее новая программа — чистый секс
Сделавшая каминг-аут российская спортсменка взбесила депутата
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь