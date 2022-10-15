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00:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Итальянский велогонщик Ганна установил мировой рекорд на чемпионате мира

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Итальянец Филиппо Ганна установил мировой рекорд в мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира по велоспорту на треке в Париже.

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Источник: AP 2022

Ганна в противостоянии с соотечественником Джонатаном Миланом финишировал со временем 3 минуты 59,636 секунды и завоевал золотую медаль. Он превзошел прошлогодний результат Эштона Ламби (3:59,93) почти на 0,3 секунды.

Ранее в октябре 26-летний спортсмен установил новый часовой рекорд на велодроме в Гренхене (Швейцария), преодолев за час 56,792 километра.

Ганна является олимпийским чемпионом Токио в командной гонке преследования и трехкратным чемпионом мира в индивидуальной гонке.

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