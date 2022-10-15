Итальянский велогонщик Ганна установил мировой рекорд на чемпионате мира
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Итальянец Филиппо Ганна установил мировой рекорд в мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира по велоспорту на треке в Париже.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Итальянец Филиппо Ганна установил мировой рекорд в мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира по велоспорту на треке в Париже.
Ганна в противостоянии с соотечественником Джонатаном Миланом финишировал со временем 3 минуты 59,636 секунды и завоевал золотую медаль. Он превзошел прошлогодний результат Эштона Ламби (3:59,93) почти на 0,3 секунды.
Ранее в октябре 26-летний спортсмен установил новый часовой рекорд на велодроме в Гренхене (Швейцария), преодолев за час 56,792 километра.
Ганна является олимпийским чемпионом Токио в командной гонке преследования и трехкратным чемпионом мира в индивидуальной гонке.