Итальянский велогонщик Ганна установил мировой рекорд на чемпионате мира

Ганна в противостоянии с соотечественником Джонатаном Миланом финишировал со временем 3 минуты 59,636 секунды и завоевал золотую медаль. Он превзошел прошлогодний результат Эштона Ламби (3:59,93) почти на 0,3 секунды.

Ранее в октябре 26-летний спортсмен установил новый часовой рекорд на велодроме в Гренхене (Швейцария), преодолев за час 56,792 километра.