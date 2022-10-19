Бывший велогонщик Чиполлини приговорен к трем годам тюрьмы за нападение на бывшую жену
Бывший итальянский велогонщик Марио Чиполлини приговорен к трем годам тюрьмы за нападения на бывшую жену Сабрину Ландуччи.
Бывший итальянский велогонщик Марио Чиполлини приговорен к трем годам тюрьмы за нападения на бывшую жену Сабрину Ландуччи.
55-летний Чиполлини также выплатит экс-супруге 80 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба.
Прокурор запрашивал для Чиполлини 2,5 года лишения свободы, но судья принял более жесткое решение.
Чиполлини и Ландуччи были женаты в 1993—2005 годах.
Чиполлини становился чемпионом мира в 2002 году, а также выиграл за карьеру 42 этапа веломногодневки «Джиро д’Италия».