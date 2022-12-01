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08:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Велогонщик Давиде Ребеллин погиб после столкновения с грузовиком на тренировке

Итальянский велогонщик Давиде Ребеллин скончался в возрасте 51 года, сообщает Cyclingnews.

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Источник: AP 2022

Итальянский велогонщик Давиде Ребеллин скончался в возрасте 51 года, сообщает Cyclingnews. Спортсмен погиб во время тренировки под Виченцей утром 30 ноября. По информации местного издания Il Gazzettino, Ребеллин был сбит грузовиком и погиб мгновенно. Водитель не остановился на месте трагедии и скрылся. Полиция ведёт расследование инцидента и пытается установить личность водителя грузовика.

Ребеллин более 50 раз финишировал в первой десятке однодневных гонок Мирового кубка и ПроТура, он считается одним из сильнейших классических специалистов своего поколения. Итальянец выигрывал Льеж — Бастонь — Льеж, Флеш Валонь и Амстел Голд Рейс. О завершении карьеры, которая длилась 30 лет, он объявил только в конце сезона-2022.

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