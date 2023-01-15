Бывший велогонщик «Астаны» умер в возрасте 40 лет, пишут СМИ
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бывший нидерландский велогонщик Лиуве Вестра скончался на 41-м году жизни, сообщает Wielerflits.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бывший нидерландский велогонщик Лиуве Вестра скончался на 41-м году жизни, сообщает Wielerflits.
Вестра умер в субботу днем в помещении своей компании в Звагдейк-Весте (Нидерланды). Врачи, прибывшие на место, не сумели спасти жизнь экс-велогонщика. Причина смерти не уточняется.
Нидердандец завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Он выступал за команды Krolstone, Vacansoleil и «Астану». В 2012 и 2013 годах спортсмен выигрывал чемпионат Нидерландов в индивидуальной гонке.