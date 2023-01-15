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14:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший велогонщик «Астаны» умер в возрасте 40 лет, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бывший нидерландский велогонщик Лиуве Вестра скончался на 41-м году жизни, сообщает Wielerflits.

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Источник: AFP 2022

Вестра умер в субботу днем в помещении своей компании в Звагдейк-Весте (Нидерланды). Врачи, прибывшие на место, не сумели спасти жизнь экс-велогонщика. Причина смерти не уточняется.

Нидердандец завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Он выступал за команды Krolstone, Vacansoleil и «Астану». В 2012 и 2013 годах спортсмен выигрывал чемпионат Нидерландов в индивидуальной гонке.

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