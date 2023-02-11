Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
СКА
11
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Витязь
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Адмирал
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Специя
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Рома
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
Ванкувер
Футбол. Зарубежный
20:30
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Мальорка
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
Калгари
Хоккей. НХЛ
20:30
Монреаль
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20:30
Оттава
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
20:30
Филадельфия
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
21:00
Даллас
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Питтсбург
36
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Атлетик
Хоккей. НХЛ
23:30
Бостон
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Аризона
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Торонто
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Сиэтл
63
Хоккей. НХЛ
12.02
Флорида
Колорадо
Все события
12:12 (мск), источник: Sport24

«Муж не ревнует?» Русская спортсменка выставила напоказ пикантное фото в нижнем белье

Русская трековая велогонщица Анастасия Войнова, которой 5 февраля исполнилось 30 лет, снялась в пикантной фотосессии.

Наверх

Титулованная спортсменка выставила напоказ пикантное фото в нижнем белье на своей странице в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена).

Источник: соцсети

«На днях мне исполнилось 30 лет. Не 25 в шестой раз, а 30. Я так ждала этого дня, как будто что-то кардинально должно было поменяться в моей жизни. Проснулась утром… А у меня новая жизнь. Ворвалась, так сказать. Новый определенный этап в моей жизни присутствует в данный период времени, конечно. Но это был исключительно мой выбор, а не последствия столь долгожданной даты. Но об этом я расскажу немного позже, пока я еще не готова.

Просто я поняла, что в моей голове все еще не появились временные и возрастные рамки, отсечки и прочее. Я по-прежнему люблю эту жизнь, сильна, целеустремленна и позитивна. С уверенностью и верой в себя смотрю в будущее и иду несмотря ни на что. Как говорит моя бабушка, я уперта и принципиальна же… вся в нее. Поэтому в моей голове всегда были и будут наполеоновские планы.

О себе любимой я могу тут долго писать. Но я просто хотела сказать, что в голове, а впоследствии и в жизни… Будет то, что мы сами захотим. Поэтому я желаю себе любимой быть безграничной, свободной от рамок и стереотипов, развивающейся и наполненной энергией и любовью», — написала Войнова, добавив хэштеги #деньрождения, #настроение, #безграниц, #фотосессия, #юбилей, #любитесебя, #жизнь, #москва.

«Твой муж тебя не ревнует? Очень интересно», — поинтересовался у Анастасии в комментариях один из ее подписчиков.

«Нет, он уверен в себе и во мне», — ответила спортсменка.

Войнова является двукратным призером Олимпийских игр: на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро она завоевала серебро, а на ОИ-2020 в Токио — бронзу. Кроме того, Анастасия является 13-кратной чемпионкой Европы и 4-кратной чемпионкой мира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красавица-казашка выложила горячие фото и видео в купальнике на отдыхе в Таиланде и ответила на обвинения в эскорте
«Муж не ревнует?» Русская спортсменка выставила напоказ пикантное фото в нижнем белье
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь