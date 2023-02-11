«Муж не ревнует?» Русская спортсменка выставила напоказ пикантное фото в нижнем белье

«На днях мне исполнилось 30 лет. Не 25 в шестой раз, а 30. Я так ждала этого дня, как будто что-то кардинально должно было поменяться в моей жизни. Проснулась утром… А у меня новая жизнь. Ворвалась, так сказать. Новый определенный этап в моей жизни присутствует в данный период времени, конечно. Но это был исключительно мой выбор, а не последствия столь долгожданной даты. Но об этом я расскажу немного позже, пока я еще не готова.



Просто я поняла, что в моей голове все еще не появились временные и возрастные рамки, отсечки и прочее. Я по-прежнему люблю эту жизнь, сильна, целеустремленна и позитивна. С уверенностью и верой в себя смотрю в будущее и иду несмотря ни на что. Как говорит моя бабушка, я уперта и принципиальна же… вся в нее. Поэтому в моей голове всегда были и будут наполеоновские планы.



О себе любимой я могу тут долго писать. Но я просто хотела сказать, что в голове, а впоследствии и в жизни… Будет то, что мы сами захотим. Поэтому я желаю себе любимой быть безграничной, свободной от рамок и стереотипов, развивающейся и наполненной энергией и любовью», — написала Войнова, добавив хэштеги #деньрождения, #настроение, #безграниц, #фотосессия, #юбилей, #любитесебя, #жизнь, #москва.