«Муж не ревнует?» Русская спортсменка выставила напоказ пикантное фото в нижнем белье
Русская трековая велогонщица Анастасия Войнова, которой 5 февраля исполнилось 30 лет, снялась в пикантной фотосессии.
Русская трековая велогонщица Анастасия Войнова, которой 5 февраля исполнилось 30 лет, снялась в пикантной фотосессии.
Титулованная спортсменка выставила напоказ пикантное фото в нижнем белье на своей странице в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена).
«На днях мне исполнилось 30 лет. Не 25 в шестой раз, а 30. Я так ждала этого дня, как будто что-то кардинально должно было поменяться в моей жизни. Проснулась утром… А у меня новая жизнь. Ворвалась, так сказать. Новый определенный этап в моей жизни присутствует в данный период времени, конечно. Но это был исключительно мой выбор, а не последствия столь долгожданной даты. Но об этом я расскажу немного позже, пока я еще не готова.
Просто я поняла, что в моей голове все еще не появились временные и возрастные рамки, отсечки и прочее. Я по-прежнему люблю эту жизнь, сильна, целеустремленна и позитивна. С уверенностью и верой в себя смотрю в будущее и иду несмотря ни на что. Как говорит моя бабушка, я уперта и принципиальна же… вся в нее. Поэтому в моей голове всегда были и будут наполеоновские планы.
О себе любимой я могу тут долго писать. Но я просто хотела сказать, что в голове, а впоследствии и в жизни… Будет то, что мы сами захотим. Поэтому я желаю себе любимой быть безграничной, свободной от рамок и стереотипов, развивающейся и наполненной энергией и любовью», — написала Войнова, добавив хэштеги #деньрождения, #настроение, #безграниц, #фотосессия, #юбилей, #любитесебя, #жизнь, #москва.
«Твой муж тебя не ревнует? Очень интересно», — поинтересовался у Анастасии в комментариях один из ее подписчиков.
«Нет, он уверен в себе и во мне», — ответила спортсменка.
Войнова является двукратным призером Олимпийских игр: на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро она завоевала серебро, а на ОИ-2020 в Токио — бронзу. Кроме того, Анастасия является 13-кратной чемпионкой Европы и 4-кратной чемпионкой мира.