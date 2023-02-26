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26 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Юный российский велогонщик погиб в ДТП

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Юный российский велогонщик погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России.

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Источник: © РИА Новости

«Федерация велосипедного спорта России выражает соболезнования семье, близким. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

На этой неделе спортсмен победил во всероссийских соревнованиях по ВМХ-рейсу в Саранске в возрастной категории 13−14 лет.

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