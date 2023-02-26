Юный российский велогонщик погиб в ДТП
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Юный российский велогонщик погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Юный российский велогонщик погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России.
«Федерация велосипедного спорта России выражает соболезнования семье, близким. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
На этой неделе спортсмен победил во всероссийских соревнованиях по ВМХ-рейсу в Саранске в возрастной категории 13−14 лет.