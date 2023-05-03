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19:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще одна международная федерация допустила российских спортсменов к турнирам

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

В UCI заявили, что россияне и белорусы смогут принять участие в Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира в качестве индивидуальных спортсменов — без каких-либо ассоциаций с Россией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

29 апреля еще одна международная федерация — дзюдо — допустила россиян к международным турнирам. IJF наняла независимую компанию для проверки биографических данных и социальных сетей всех заявленных на турниры спортсменов.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

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