Американская велосипедистка бросила спорт из-за поражения от трансгендера

Спортсменка посчитала, что появление трансгендеров в женских соревнованиях привело к нечестной борьбе. По ее мнению, она будет проигрывать, как бы усердно ни тренировалась. «Руководящие органы, которые должны были установить правила с самого начала, должны это понимать. Те самые люди, которые должны защищать наш спорт, этого не делают», — подчеркнула Аренсман.