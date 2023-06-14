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19:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

43-летняя россиянка выиграла золото для Узбекистана. Забелинская готовится к четвертой Олимпиаде

Трехкратный призер Олимпиад сменила гражданство еще пять лет назад.

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Новости о возможной смене гражданства россиянами из-за международных ограничений становятся обыденностью. Но еще пять с лишним лет назад паспорт решилась поменять звезда российского велоспорта Ольга Забелинская. Призер двух Олимпиад на последние свои Игры под родным флагом попала в последний момент — ВАДА до последнего пыталось вставлять ей палки в колеса.

Забелинская выступила в Токио уже под флагом Узбекистана, при этом в 41 выглядела на трассе конкурентоспособной. Более того, сейчас Ольга в свои 43 года находится в отличной форме и планирует поехать на Игры в Париж. О серьезности намерений говорит недавняя победа на чемпионате Азии, и пусть это пока не прямая путевка на Олимпиаду, но шансы высоки.

Экс-россиянка выиграла второй раз чемпионат Азии за Узбекистан

Недавно в Таиланде завершился чемпионат Азии по велоспорту. Чем нам интересен этот старт? Нет, не планами выступить там российской делегации. Международная федерация велосипедного спорта (UCI) едва ли не лояльнее всех остальных относится к россиянам, поэтому даже разговоров о каких-либо переходах в азиатские форматы для велосипедистов не шло. В этом нет прямой необходимости. И все же одна россиянка, точнее экс-россиянка, в Районг прилетела. Это Ольга Забелинская, которая выигрывала медали еще на Играх в Лондоне в 2012 году. Она стала третьей в индивидуальной разделке и в групповой гонке на шоссе. В 2016-м на Играх в Рио-де-Жанейро Ольги завоевала серебро в шоссейной гонке с раздельным стартом. При этом на Олимпиаду в Рио она попала чудом в последний момент.

В мае 2014 года в допинг-пробе Забелинской обнаружили запрещенное вещество октопамин. Спортсменка сначала настаивала на своей полной невиновности, но спустя полтора годя тяжелых разбирательств согласилась пойти на компромисс с Международным союзом велосипедистов, чтобы не терять драгоценное время. Ольга могла бороться за свое имя и честь до конца, но тогда времени для подготовки к Олимпиаде у нее бы уже не было. А в случае признания вины UCI обязывался допустить ее до стартов немедленно. Привычная для гражданского судопроизводства практика тем не менее возмутила ВАДА. Международное антидопинговое агентство давило на МОК с требованиями лишить олимпийских лицензий всех россиян, которые попадались на употреблении допинга. В итоге Забелинская получила отмашку за день до старта — ее адвокатам удалось отстоять право на поездку в Бразилию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ольга не хотела разбирательств с ВАДА и МОК и предпочла сменить паспорт

Эта история, судя по всему, сказалась на психологическом состоянии. Забелинская затем рассказывала, что была близка к завершению карьеры. Поэтому, когда перед Токио-2020 снова замаячили разговоры о дополнительных проверках для россиян, нейтральном статусе и других ограничениях, она задумалась над тем, чтобы сменить спортивное гражданство. «Предложение поступило еще осенью 2017 года. Тогда как раз было непонятно, какой будет ситуация с допуском наших олимпийцев в Пхенчхан, — вспоминала потом Ольга в интервью порталу matchtv.ru. — Руководству федерации честно сказала, что Узбекистан предлагает переход и оставляет приглашение в силе, несмотря на то что я сообщила о неготовности дать ответ прямо сейчас». Окончательно решение Забелинская приняла в феврале 2018-го, когда увидела, через какие тернии прошли зимники, чтобы попасть на Игры, и сколько звезд Сочи-2014 осталось без олимпийской путевки.

Ольга была уверена, что с ее бэкграундом до Токио-2020 будет не добраться. Под российским флагом. А что если под другим? Тогда она и вспомнила про предложение Узбекистана. В Федерации велоспорта России всерьез планы Забелинской переехать в Ташкент не воспринимали, уверяя, что теперь она будет «гоняться на ишаках». Тем не менее чинить препятствий ей не стали и отпустили без дополнительных обязательств. Правда, двухлетний карантин Забелинская в любом случае обязана была выдержать и чемпионат мира пропустить. Тем не менее она успела завоевать лицензию на Игры в Токио еще до пандемии, а на самой Олимпиаде заняла девятое место — лучшее среди представительниц Азии.

Ольга Забелинская с бронзовой медалью Игр-2012 в Лондоне | Источник: Спорт-Экспресс

Забелинская в шикарной форме и готова ехать в Париж в 44 года

Лицензию на Игры в Японии Ольга получила, выиграв в 2019-м чемпионат Азии. В этом году ей удалось повторить собственное достижение, и Забелинская снова первая на предолимпийском континентальном первенстве. Правда, сейчас МОК немного изменил правила квалификации на Олимпиаду. Теперь континентальный старт не дает прямую путевку, но зато дает важные рейтинговые очки, а также возможность приоритетного «добора». Всего в шоссейных велогонках примут участие 90 девушек, при этом допускается не более четырех представителей от одной страны. Важнейший критерий квалификации — место в мировом рейтинге UCI. Когда набор по рейтингу заканчивается, то еще несколько участников добирают по результатам чемпионата мира. Если и в этом случае остаются вакантные квоты — вызывают призеров и победителей континентальных первенств. Причем такая опция осталась только для представителей Азии, Африки и Америки — европейских спортсменов ее лишили.

Так что говорить о стопроцентной вероятности участия Забелинской в Париже еще рано, но шансы на ее попадание на Игры крайне высоки. Ведь мало того что Ольга выполняет формальные требования, так она в свои 43 года еще и держит себя действительно в шикарной форме. И это с врожденным пороком сердца! Сами судите, в индивидуальной гонке на шоссе на 30 км уроженка Санкт-Петербурга (в 1980-м еще Ленинграда) опередила свою конкурентку из Южной Кореи на целых две минуты. При этом шутки про гонки на ишаках абсолютно некорректны. Велоспорт в Узбекистане стремительно развивается и держится далеко не только на опытнейшей россиянке. К примеру, на том же чемпионате Азии в возрастной категории среди девушек до 23 лет еще одна спортсменка этой страны Янина Кускова финишировала второй, а в категории до 20 лет Асал Ризаева стала третьей.

Рустам Имамов

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