Абсолютный чемпион России по велогонкам Рикунов будет выступать за китайскую команду

«Сейчас у меня будет небольшой отдых, а потом я планирую выезд в Китай, собираюсь выступать за одну из пекинских команд. Мне нужно забрать загранпаспорт с китайской визой, и от того, какой срок будет указан в визе, станет понятно, в каких гонках я буду участвовать. Менеджер ждет, когда я ему пришлю всю информацию, чтобы покупать авиабилет. Вылет планируется на начало июля.



Это очень хорошая команда, но название ее пока не хочу называть. Из россиян в ней также будет мой товарищ Андрей Степанов, мы будем в команде находиться в качестве лидеров, а местные гонщики намерены у нас учиться. Я думаю, китайцы держат в уме еще тот момент, что для отбора на Олимпиаду нужно зарабатывать очки, чтобы получить возможность как можно больше спортсменов заявить. Да и нам тоже нужно повышать рейтинг, чтобы сохранить шансы на поездку в Париж», — цитирует Рикунова ТАСС.