Абсолютный чемпион России по велогонкам Рикунов будет выступать за китайскую команду
Российский велогонщик, абсолютный чемпион России среди молодежи Петри Рискунов планирует сменить команду.
Российский велогонщик, абсолютный чемпион России среди молодежи Петри Рискунов планирует сменить команду.
«Сейчас у меня будет небольшой отдых, а потом я планирую выезд в Китай, собираюсь выступать за одну из пекинских команд. Мне нужно забрать загранпаспорт с китайской визой, и от того, какой срок будет указан в визе, станет понятно, в каких гонках я буду участвовать. Менеджер ждет, когда я ему пришлю всю информацию, чтобы покупать авиабилет. Вылет планируется на начало июля.
Это очень хорошая команда, но название ее пока не хочу называть. Из россиян в ней также будет мой товарищ Андрей Степанов, мы будем в команде находиться в качестве лидеров, а местные гонщики намерены у нас учиться. Я думаю, китайцы держат в уме еще тот момент, что для отбора на Олимпиаду нужно зарабатывать очки, чтобы получить возможность как можно больше спортсменов заявить. Да и нам тоже нужно повышать рейтинг, чтобы сохранить шансы на поездку в Париж», — цитирует Рикунова ТАСС.