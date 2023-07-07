Звездный лидер «Астаны» финишировал вторым на этапе «Тур де Франс»
Известный британский гонщик Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш финишировал вторым на седьмом этапе «Тур де Франс», сообщают Vesti.kz.
Известный британский гонщик Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш финишировал вторым на седьмом этапе «Тур де Франс», сообщают Vesti.kz.
Расстояние в 169,9 километра он преодолел за 3 часа, 46 минут и 28 секунд, финишировав в группе спринтеров. Такое же время показал победитель этапа Йеспер Филипсен из Alpecin-Deceuninck.