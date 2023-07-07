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20:21 (мск), источник: Vesti.kz

Звездный лидер «Астаны» финишировал вторым на этапе «Тур де Франс»

Известный британский гонщик Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш финишировал вторым на седьмом этапе «Тур де Франс», сообщают Vesti.kz.

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Источник: SprintCycling

Расстояние в 169,9 километра он преодолел за 3 часа, 46 минут и 28 секунд, финишировав в группе спринтеров. Такое же время показал победитель этапа Йеспер Филипсен из Alpecin-Deceuninck.

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