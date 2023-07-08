Звездный лидер «Астаны» сошел с дистанции на «Тур де Франс»
Лидер Astana Qazaqstan Team британский гонщик Марк Кавендиш сошел с «Тур де Франс», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лидер Astana Qazaqstan Team британский гонщик Марк Кавендиш сошел с «Тур де Франс», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кавендиш попал в завал на восьмом этапе гонки.
«Марк Кавендиш попал в завал за 60 км до финиша восьмого этапа Тур де Франс и был вынужден сойти с дистанции. Он покинул гонку на машине скорой помощи», — пишет пресс-служба команды.
Накануне в рамках седьмого этапа британец финишировал вторым, преодолев расстояние в 169,9 километра за 3 часа, 46 минут и 28 секунд.