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17:46 (мск), источник: Vesti.kz

Звездный лидер «Астаны» сошел с дистанции на «Тур де Франс»

Лидер Astana Qazaqstan Team британский гонщик Марк Кавендиш сошел с «Тур де Франс», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: SprintCycling

Кавендиш попал в завал на восьмом этапе гонки.

«Марк Кавендиш попал в завал за 60 км до финиша восьмого этапа Тур де Франс и был вынужден сойти с дистанции. Он покинул гонку на машине скорой помощи», — пишет пресс-служба команды.

Накануне в рамках седьмого этапа британец финишировал вторым, преодолев расстояние в 169,9 километра за 3 часа, 46 минут и 28 секунд.

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