Датчанин Вингегор во второй раз подряд стал победителем велогонки «Тур де Франс»

Первое место на 21-м этапе занял бельгиец Йорди Мёйс. Он преодолел дистанцию 115 км за 2 часа 56 минут 13 секунд. Второе место занял его соотечественник Йеспер Филипсен. Третьим финишировал нидерландец Дилан Груневеген. Все велогонщики показали одинаковый результат.

Вингегор выиграл общий зачет с результатом 82 часа 5 минут 42 секунды. 26-летний спортсмен во второй раз подряд победил на «Тур де Франс». В тройку лучших также вошли двукратный победитель велогонки словенец Тадей Погачар (отставание — 7 минут 29 секунд) и британец Адам Йейтс (+10.59).

Российский гонщик Александр Власов не выступал на «Тур де Франс», он не вошел в заявку своей команды на соревнования. В 2022 году спортсмен стал пятым в общем зачете.