Президент ФВСР Екимов назвал тренера виновным в ДТП на трассе «Скандинавия»

По его словам, тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками-подростками 14−15 лет на скоростную трассу.

Екимов напомнил, что даже если спортивная группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо на высокой скорости проезжают другие автомобили на высокой скорости.

Президент ФВСР заверил, что пострадавшим будут направлены соболезнования, ситуацию можно будет разрешить на региональном уровне.

«“Сборников” среди спортсменов не было. Если будет обращение, то, конечно, примем непосредственное участие. Сначала должны разобраться правоохранительные органы», — сказал Екимов.

Касательно меры пресечения для тренера, президент ФВСР отметил, что в следующем году ему не будет выдана лицензия.