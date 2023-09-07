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15:18 (мск), источник: Газета.Ру

Президент ФВСР Екимов назвал тренера виновным в ДТП на трассе «Скандинавия»

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил в интервью РИА Новости, что тренер велосипедисток, пострадавших в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировки.

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Источник: Газета.Ру

По его словам, тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками-подростками 14−15 лет на скоростную трассу.

Екимов напомнил, что даже если спортивная группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо на высокой скорости проезжают другие автомобили на высокой скорости.

Президент ФВСР заверил, что пострадавшим будут направлены соболезнования, ситуацию можно будет разрешить на региональном уровне.

«“Сборников” среди спортсменов не было. Если будет обращение, то, конечно, примем непосредственное участие. Сначала должны разобраться правоохранительные органы», — сказал Екимов.

Касательно меры пресечения для тренера, президент ФВСР отметил, что в следующем году ему не будет выдана лицензия.

7 сентября водитель КАМАЗа наехал на группу велогонщиков и легковой автомобиль сопровождения на 60‑м километре автотрассы «Скандинавия». По данным ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, пострадали не менее двух человек.

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