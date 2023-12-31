Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
Виннипег
Хоккей. НХЛ
2024
Детройт
Бостон
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Б
23
Хоккей. НХЛ
2024
Оттава
Баффало
Хоккей. НХЛ
2024
Питтсбург
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
2024
Тампа-Бэй
Монреаль
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Нью-Джерси
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Нэшвилл
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Сент-Луис
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Рейнджерс
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Каролина
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Монреаль
41
Все события
Фоторепортажи
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-чемпиону мира по велоспорту Роану Деннису предъявили обвинение в смерти жены

Экс-чемпиону мира по велоспорту из Австралии Роану Деннису предъявили обвинения в причинении смерти в результате опасного вождения, вождения без должной осторожности и создании угрозы для жизни.

Наверх
Источник: AP 2023

Об этом сообщает Foxsports.

Стало известно, что жена Денниса Мелисса Хоскинс, профессиональная велосипедистка из Австралии, завершившая карьеру в спорте, скончалась в больнице от полученных травм в Мединди (Австралия).

На место происшествия прибыли полиция и скорая после того, как свидетели сообщили, что её сбила машина. Деннису было предъявлено обвинение в смерти в результате опасного вождения.

Напомним, что сам Деннис, пятикратный чемпион мира по шоссейному велоспорту, также завершил профессиональную карьеру в этом году. У них с 32-летней Мелиссой было два ребёнка.

В данный момент велосипедист освобождён под залог. Известно, что суд состоится 13 марта. Возможные мотивы Денниса пока неизвестны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь