Экс-чемпиону мира по велоспорту Роану Деннису предъявили обвинение в смерти жены

Об этом сообщает Foxsports.

Стало известно, что жена Денниса Мелисса Хоскинс, профессиональная велосипедистка из Австралии, завершившая карьеру в спорте, скончалась в больнице от полученных травм в Мединди (Австралия).

На место происшествия прибыли полиция и скорая после того, как свидетели сообщили, что её сбила машина. Деннису было предъявлено обвинение в смерти в результате опасного вождения.

Напомним, что сам Деннис, пятикратный чемпион мира по шоссейному велоспорту, также завершил профессиональную карьеру в этом году. У них с 32-летней Мелиссой было два ребёнка.