Сбил жену насмерть перед Новым годом. Звезда мирового спорта сядет за убийство матери своих детей?
Очень мутная, но трагичная история.
Очень мутная, но трагичная история.
Прошлый год для велогонщика Роана Денниса закончился на максимальной ужасной ноте.
До 30 декабря 2023 года у австралийца было все: серебро и бронза Олимпиады, победы на чемпионатах мира и на шоссе, и на треке. А еще большая семья. Мечтать о большем и нельзя.
В предпоследний день года Деннис остался без важной части своей жизни — жены. Чемпионку мира Мелиссу Деннис (Хоскинс) он потерял по собственной вине.
Спортсмен сбил супругу, с которой заключил отношения в 2018 году, на автомобиле недалеко от дома. Травмы женщины оказались настолько серьезными, что она скончалась в больнице.
Денниса арестовали. Полиция предъявила ему обвинения в причинении смерти в результате опасного вождения, вождении без должной осторожности и создании угрозы для жизни.
Умысел в трагедии не просматривается, но есть версия, что за рулем Роан находился не в трезвом виде. Также иностранные СМИ пишут, что Мелисса сама бросилась под машину. Сообщается, что она якобы прыгнула на капот автомобиля и схватилась за ручку двери перед тем, как он тронулся с места. Затем женщина упала на землю и попала под колеса. Так ли это — сможет ответить только полиция.
Велогонщика отпустили под залог. Перед судом он предстанет в марте 2024 года.
Судя по соцсетям у пары все было замечательно. Недавно они отметили католическое Рождество и готовились встретить 2024-й вместе с двумя детьми, но все закончилось трагедией.