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12:38 (мск), источник: Sport24

Сбил жену насмерть перед Новым годом. Звезда мирового спорта сядет за убийство матери своих детей?

Очень мутная, но трагичная история.

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Источник: Соцсети

Прошлый год для велогонщика Роана Денниса закончился на максимальной ужасной ноте.

До 30 декабря 2023 года у австралийца было все: серебро и бронза Олимпиады, победы на чемпионатах мира и на шоссе, и на треке. А еще большая семья. Мечтать о большем и нельзя.

Источник: AP 2023

В предпоследний день года Деннис остался без важной части своей жизни — жены. Чемпионку мира Мелиссу Деннис (Хоскинс) он потерял по собственной вине.

Спортсмен сбил супругу, с которой заключил отношения в 2018 году, на автомобиле недалеко от дома. Травмы женщины оказались настолько серьезными, что она скончалась в больнице.

Денниса арестовали. Полиция предъявила ему обвинения в причинении смерти в результате опасного вождения, вождении без должной осторожности и создании угрозы для жизни.

Источник: Соцсети

Умысел в трагедии не просматривается, но есть версия, что за рулем Роан находился не в трезвом виде. Также иностранные СМИ пишут, что Мелисса сама бросилась под машину. Сообщается, что она якобы прыгнула на капот автомобиля и схватилась за ручку двери перед тем, как он тронулся с места. Затем женщина упала на землю и попала под колеса. Так ли это — сможет ответить только полиция.

Велогонщика отпустили под залог. Перед судом он предстанет в марте 2024 года.

Судя по соцсетям у пары все было замечательно. Недавно они отметили католическое Рождество и готовились встретить 2024-й вместе с двумя детьми, но все закончилось трагедией.

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