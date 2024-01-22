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20:11 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Артем Зайцев выиграл три медали на соревнованиях по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге завершились чемпионат, Кубок и первенство России по велосипедному спорту на треке с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Полный комплект наград международных соревнований собрал наш Артем Зайцев. В субботу белорусский велогонщик занял третье место в гите на 200 метров с места, накануне стал победителем в спринте, а сегодня дополнил коллекцию серебром в кейрине. Кроме того, белорус Александр Глова был девятым в двухсотметровом гите у мужчин, а среди девушек наша Варвара Босякова трижды показывала результаты на краю десятки лучших — в гите, спринте и кейрине.

Также в Санкт-Петербурге спортсмены определяли сильнейших в многодневной гонке по очкам. В женском зачете первенствовала белоруска Анна Терех, третий результат по сумме всех этапов показала ее подруга по команде Каролина Бирюк. В аналогичном виде программы у мужчин в шаге от пьедестала остановился наш Роман Романов. В юниорской многодневке представительница Беларуси Аделина Сакун стала в общем зачете шестой.

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