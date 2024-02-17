Шестикратный олимпийский чемпион сообщил о том, что у него рак

47-летний Хой рассказал, что ему диагностировали заболевание в прошлом году, несмотря на то, что у него не было никаких симптомов.

«У меня есть несколько новостей. В прошлом году мне поставили диагноз “рак”, что стало огромным шоком, поскольку до этого момента у меня не было никаких симптомов.

В настоящее время я прохожу лечение, включая химиотерапию, которое, к счастью, проходит очень хорошо. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем медицинским работникам за их замечательную помощь и заботу.

Ради моей молодой семьи я надеялся сохранить эту информацию в тайне, но, к сожалению, нам пришлось пойти на это. И хотя я благодарен за любую поддержку, я хотел бы разобраться с этим в частном порядке".