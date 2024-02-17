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01:14 (мск), источник: Sport24

Шестикратный олимпийский чемпион сообщил о том, что у него рак

Бывший шотландский трековый велогонщик, шестикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Крис Хой сообщил своим подписчикам в социальной сети о том, что борется с онкологическим заболеванием.

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47-летний Хой рассказал, что ему диагностировали заболевание в прошлом году, несмотря на то, что у него не было никаких симптомов.

«У меня есть несколько новостей. В прошлом году мне поставили диагноз “рак”, что стало огромным шоком, поскольку до этого момента у меня не было никаких симптомов.

В настоящее время я прохожу лечение, включая химиотерапию, которое, к счастью, проходит очень хорошо. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем медицинским работникам за их замечательную помощь и заботу.

Ради моей молодой семьи я надеялся сохранить эту информацию в тайне, но, к сожалению, нам пришлось пойти на это. И хотя я благодарен за любую поддержку, я хотел бы разобраться с этим в частном порядке".

Только на Олимпийских играх и чемпионатах мира Хой завоевал 31 награду, 17 из которых — золотые. Он завоевывал медали на четырех Олимпиадах: 2000 (серебро), 2004 (золото), 2008 (3 золота), 2012 (2 золота).

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