Шестикратный олимпийский чемпион сообщил о том, что у него рак

47-летний Хой рассказал, что ему диагностировали заболевание в прошлом году, несмотря на то, что у него не было никаких симптомов.
«У меня есть несколько новостей. В прошлом году мне поставили диагноз “рак”, что стало огромным шоком, поскольку до этого момента у меня не было никаких симптомов.
В настоящее время я прохожу лечение, включая химиотерапию, которое, к счастью, проходит очень хорошо. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем медицинским работникам за их замечательную помощь и заботу.
Ради моей молодой семьи я надеялся сохранить эту информацию в тайне, но, к сожалению, нам пришлось пойти на это. И хотя я благодарен за любую поддержку, я хотел бы разобраться с этим в частном порядке".
Только на Олимпийских играх и чемпионатах мира Хой завоевал 31 награду, 17 из которых — золотые. Он завоевывал медали на четырех Олимпиадах: 2000 (серебро), 2004 (золото), 2008 (3 золота), 2012 (2 золота).