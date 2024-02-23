Международный союз велосипедистов допустил россиян до этапа Кубка наций по велотреку

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/ Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил российским спортсменам выступить на этапе Кубка наций по велотреку, который стартует 15 марта в Гонконге. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России по велотреку Владимир Хозов.

«Наших спортсменов допустили на этап Кубка наций в Гонконге и уже включили в предварительную заявку, — сказал Хозов. — Заявка расширенная, сказать, кто точно поедет на этот турнир, я пока не могу».

«Я предполагаю, что это разовый допуск на этап Кубка наций. Надо сказать отдельное спасибо руководству нашей федерации, которое смогло убедить UCI, чтобы он дал wild card на этот турнир, потому что по правилам соревнований для допуска на них каждый спортсмен должен иметь не более 250 рейтинговых очков. А у наших спортсменов их нет вообще, поэтому мы допущены в порядке исключения».

«В Гонконг не нужны визы, что также является плюсом для нас. А следующий этап Кубка наций пройдет в Канаде, куда мы теоретически можем отобраться на общих основаниях в случае успешного выступления в Гонконге. Но я боюсь, что при оформлении канадских въездных виз мы можем столкнуться с проблемами», — добавил собеседник ТАСС.