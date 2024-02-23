Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Нэшвилл
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Торонто
37
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Ванкувер
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Бостон
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Куньлунь РС
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Айлендерс
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Колорадо
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Флорида
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Рейнджерс
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Даллас
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Монреаль
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Вашингтон
35
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
СКА
Футбол. Еврокубки
22.02
Рома
Фейеноорд
П 4:2
11
Футбол. Еврокубки
22.02
Спарта П
Галатасарай
41
Футбол. Еврокубки
22.02
Марсель
Шахтер
31
Футбол. Еврокубки
22.02
Спортинг
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
22.02
Слован Бр
Штурм
01
Футбол. Еврокубки
22.02
Айнтрахт Ф
Юнион
12
Футбол. Еврокубки
22.02
Ференцварош
Олимпиакос П
01
Футбол. Еврокубки
22.02
Легия
Мольде
03
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Майнц
Футбол. Зарубежный
22.02
Торино
Лацио
02
Футбол. Еврокубки
22.02
Тулуза
Бенфика
00
Футбол. Еврокубки
22.02
Ренн
Милан
32
Футбол. Еврокубки
22.02
Фрайбург
Ланс
32
Футбол. Еврокубки
22.02
Карабах
Брага
23
Футбол. Еврокубки
22.02
Лудогорец
Серветт Ж
01
Футбол. Еврокубки
22.02
Динамо З
Бетис
11
Футбол. Еврокубки
22.02
Буде-Глимт
Аякс
12
Все события
Фоторепортажи
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
10:29 (мск), источник: ТАСС

Международный союз велосипедистов допустил россиян до этапа Кубка наций по велотреку

Турнир пройдет в Гонконге и начнется 15 марта.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/ Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил российским спортсменам выступить на этапе Кубка наций по велотреку, который стартует 15 марта в Гонконге. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России по велотреку Владимир Хозов.

«Наших спортсменов допустили на этап Кубка наций в Гонконге и уже включили в предварительную заявку, — сказал Хозов. — Заявка расширенная, сказать, кто точно поедет на этот турнир, я пока не могу».

«Я предполагаю, что это разовый допуск на этап Кубка наций. Надо сказать отдельное спасибо руководству нашей федерации, которое смогло убедить UCI, чтобы он дал wild card на этот турнир, потому что по правилам соревнований для допуска на них каждый спортсмен должен иметь не более 250 рейтинговых очков. А у наших спортсменов их нет вообще, поэтому мы допущены в порядке исключения».

«В Гонконг не нужны визы, что также является плюсом для нас. А следующий этап Кубка наций пройдет в Канаде, куда мы теоретически можем отобраться на общих основаниях в случае успешного выступления в Гонконге. Но я боюсь, что при оформлении канадских въездных виз мы можем столкнуться с проблемами», — добавил собеседник ТАСС.

Российские спортсмены, имеющие нейтральный статус, на этапе Кубка наций в Гонконге получат возможность выступать только в индивидуальных видах программы.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь