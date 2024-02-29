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16:49 (мск), источник: ТАСС

18-летний испанский велогонщик погиб в результате аварии на тренировке

Хуан Пухальте скончался от множественных травм, полученных в аварии.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 29 февраля. Испанский велогонщик Хуан Пухальте скончался от травм, полученных в результате аварии на тренировке. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велоспорта Мурсии.

В результате аварии 18-летний гонщик получил повреждения селезенки, почки и головы, также произошло внутримозговое кровоизлияние.

«Со всей болью в сердце мы должны сообщить о гибели в результате несчастного случая Хуана Пухальте. Большая велоспортивная семья будет скучать по тебе», — говорится в заявлении федерации.

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