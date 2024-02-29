18-летний испанский велогонщик погиб в результате аварии на тренировке
Хуан Пухальте скончался от множественных травм, полученных в аварии.
Хуан Пухальте скончался от множественных травм, полученных в аварии.
ТАСС, 29 февраля. Испанский велогонщик Хуан Пухальте скончался от травм, полученных в результате аварии на тренировке. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велоспорта Мурсии.
В результате аварии 18-летний гонщик получил повреждения селезенки, почки и головы, также произошло внутримозговое кровоизлияние.
«Со всей болью в сердце мы должны сообщить о гибели в результате несчастного случая Хуана Пухальте. Большая велоспортивная семья будет скучать по тебе», — говорится в заявлении федерации.