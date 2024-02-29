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17:02 (мск), источник: БЕЛТА

Три национальных рекорда установлены на чемпионате Беларуси по велоспорту на треке

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе велодрома МКСК «Минск-Арена» завершился открытый чемпионат Беларуси по велосипедному спорту на треке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сильнейшие велосипедисты страны на протяжении трех дней определяли лучших в семи видах программы. Трехкратной чемпионкой национального первенства 2024 года у женщин стала Варвара Босякова, которая победила в гите, спринте и кейрине. В этих же дисциплинах среди мужчин равных не было Артему Зайцеву, который к тому же установил новый рекорд Беларуси в гите (1.00,565).

Также три золота на внутреннем старте выиграл Евгений Королек, забравший скрэтч, гонку на выбывание и гонку по очкам. В квалификации мужской индивидуальной гонки Королек побил рекорд страны (4.11,044), однако в финале викторию в этом виде одержал Роман Тишков. Еще одно национальное достижение в индивидуальной гонке покорилось победительнице женского финала Анастасии Киптиковой (3.26,414).

Чемпионка казанских Игр Будущего в виртуальной велогонке Анна Терех не осталась без наград высшей пробы и дома: лидер женской команды праздновала успех в гонке с выбыванием и гонке по очкам. Также в активе Анны две серебряные медали — одна из них по итогам скрэтча, где сильнейшей оказалась Ксения Шинкоренко.

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