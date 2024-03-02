Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 46 россиянам

Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
Торпедо
00
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Динамо Мх
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Оренбург
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Футбол. Первая лига
15:00
Кубань
Шинник
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Салернитана
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Нью-Джерси
43
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Кадис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
Лилль
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Монца
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Лутон Таун
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
Хоккей. НХЛ
20:30
Каролина
Виннипег
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Филадельфия
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Аризона
35
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
23:00
Детройт
Флорида
Футбол. Зарубежный
1.03
Сельта
Альмерия
10
Футбол. Зарубежный
1.03
Монако
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
1.03
Лацио
Милан
01
Футбол. Зарубежный
1.03
Фрайбург
Бавария
22
Все события
Фоторепортажи
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
24Клопп взял Кубок Лиги
11:25 (мск), источник: ТАСС

Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 46 россиянам

Всего нейтральный статус имеют 73 спортсмена.

Наверх
Источник: AP 2023

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) за девять месяцев присвоил нейтральный статус 73 спортсменам, из которых 46 являются россиянами. Об этом свидетельствуют материалы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По состоянию на 2 марта нейтральный статус имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков, Петр Винокуров, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев, Иван Самусев, Никита Быковский, Татьяна Малкова, Диана Смирнова, Михаил Постарнак, Елизавета Солозобова, Федор Даясов, Дарья Малкова, Петр Сапронов, Александр Григорьев, Борис Пономарев, Никита Калачник, Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Сергей Ростовцев, Мария Ростовцева, София Балаева, Инна Абайдуллина, Мария Аверина, Иван Новолодский и Александр Дубченко.

Международный союз велосипедистов также отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову. Запрет будет действовать до тех пор, пока будут действовать специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI начиная с 1 июня 2023 года. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.

 Игнатов: тема "Русского вызова" дает простор фантазии
"Я бы не сказал, что мне было страшно приезжать в Россию"
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь