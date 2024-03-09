Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Интер
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
Ахмат
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лорьян
Лион
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Атлетико
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Лутон Таун
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон
Фулхэм
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Вердер
Боруссия Д
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
20:30
Коламбус
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
Каролина
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Хайденхайм
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Кельн
33
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Майнц
81
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Дармштадт
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Салернитана
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Фрозиноне
10
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Торпедо
30
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Монца
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Брест
Хоккей. НХЛ
23:00
Бостон
Питтсбург
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Валенсия
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Эвертон
20
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Амур
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Зенит
14
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
Родина
02
Футбол. Первая лига
14:00
Волгарь
Химки
02
Хоккей. КХЛ
13:30
Авангард
Лада
40
Хоккей. НХЛ
10.03
Вашингтон
Чикаго
Хоккей. НХЛ
10.03
Монреаль
Торонто
Хоккей. НХЛ
10.03
Сан-Хосе
Оттава
Хоккей. НХЛ
10.03
Тампа-Бэй
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
10.03
Рейнджерс
Сент-Луис
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Акрон
23
Хоккей. НХЛ
10.03
Ванкувер
Виннипег
Хоккей. НХЛ
10.03
Вегас
Детройт
Хоккей. НХЛ
10.03
Лос-Анджелес
Даллас
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Даллас
26
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Виннипег
03
Все события
18:21 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Власов выиграл седьмой этап велогонки «Париж — Ницца»

В общем зачете спортсмен занимает 10-е место.

Источник: Reuters

ТАСС, 9 марта. Россиянин Александр Власов стал победителем седьмого этапа многодневной велогонки «Париж — Ницца». Спортсмены преодолели 104 км.

Россиянин финишировал с результатом 2 часа 44 минуты 3 секунды. Второе место занял бельгиец Ремко Эвенепул, тройку лучших замкнул словенец Примож Роглич, оба спортсмена отстали от победителя на 8 секунд.

По итогам семи этапов с результатом 25 часов 28 секунд лидирует американец Брэндон Макналти. Вторым идет его соотечественник Маттео Йоргенсон (отставание — 4 секунды), третьим — датчанин Маттиас Скельмосе (отставание — 35 секунд). Власов проигрывает лидеру 2 минуты 5 секунд и занимает в общем зачете 10-е место.

Многодневная велогонка «Париж — Ницца» завершится 10 марта, спортсменам предстоит преодолеть 109,3 км.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами.

 Роман Костомаров: своей смерти я уже не боюсь после случившегося
Игнатов: тема "Русского вызова" дает простор фантазии
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь