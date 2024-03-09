Россиянин Власов выиграл седьмой этап велогонки «Париж — Ницца»

Россиянин финишировал с результатом 2 часа 44 минуты 3 секунды. Второе место занял бельгиец Ремко Эвенепул, тройку лучших замкнул словенец Примож Роглич, оба спортсмена отстали от победителя на 8 секунд.

По итогам семи этапов с результатом 25 часов 28 секунд лидирует американец Брэндон Макналти. Вторым идет его соотечественник Маттео Йоргенсон (отставание — 4 секунды), третьим — датчанин Маттиас Скельмосе (отставание — 35 секунд). Власов проигрывает лидеру 2 минуты 5 секунд и занимает в общем зачете 10-е место.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами.