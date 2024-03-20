Глава Федерации велоспорта России призвал ехать на Олимпиаду
Глава Федерации велоспорта России: нужно ехать на Игры в Париже и побеждать.
Глава Федерации велоспорта России: нужно ехать на Игры в Париже и побеждать.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов считает, что российские спортсмены должны поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже и добиться там высоких результатов.
МОК 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Помощник президента РФ Игорь Левитин ранее заявил, что Владимир Путин поручил министерству спорта и ОКР разработать предложения по участию спортсменов в Олимпиаде 2024 года.
«Решение о том, ехать или не ехать, примет государство в лице профильных ведомств, и оно будет решающим. Я лишь хочу высказать свое субъективное мнение, что на Олимпиаду-2024 надо ехать и участвовать! Во-первых, мы как страна продолжаем поддерживать спортивные идеалы. Во-вторых, все наши спортсмены, которые будут квалифицированы и отобраны для участия, — это профессиональные спортсмены. Для них это их профессиональная деятельность, и они заслужили уважения к своему труду», — приводит слова Екимова Telegram-канал федерации.
«Участие в непростых условиях и в неблагоприятной обстановке — это также будет подвигом. Не сломаться и не упасть духом, а добиться высоких мест и побед! Пускай страна благословит своих спортсменов на достижение успеха и победы! Желаю всем удачи!» — добавил функционер.
Во вторник исполком МОК не допустил российских спортсменов к участию в параде атлетов на церемонии открытия Игр в Париже. Также в организации заявили, что в ОИ-2024 по наиболее вероятному сценарию примут участие 36 российских спортсменов. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее заявлял, что условия МОК неприемлемы для подавляющего большинства российских спортсменов, лишь единицы из них согласятся на участие в Играх.