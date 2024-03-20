Глава Федерации велоспорта России призвал ехать на Олимпиаду

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов считает, что российские спортсмены должны поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже и добиться там высоких результатов.

МОК 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Помощник президента РФ Игорь Левитин ранее заявил, что Владимир Путин поручил министерству спорта и ОКР разработать предложения по участию спортсменов в Олимпиаде 2024 года.

«Решение о том, ехать или не ехать, примет государство в лице профильных ведомств, и оно будет решающим. Я лишь хочу высказать свое субъективное мнение, что на Олимпиаду-2024 надо ехать и участвовать! Во-первых, мы как страна продолжаем поддерживать спортивные идеалы. Во-вторых, все наши спортсмены, которые будут квалифицированы и отобраны для участия, — это профессиональные спортсмены. Для них это их профессиональная деятельность, и они заслужили уважения к своему труду», — приводит слова Екимова Telegram-канал федерации.

«Участие в непростых условиях и в неблагоприятной обстановке — это также будет подвигом. Не сломаться и не упасть духом, а добиться высоких мест и побед! Пускай страна благословит своих спортсменов на достижение успеха и победы! Желаю всем удачи!» — добавил функционер.