В ДТП на Кубани погиб тренер детской велошколы

В Тихорецком районе на автодороге «Кавказ» автомобиль Skoda выехал на встречную полосу, где это запрещено, и столкнулся с Lada Priora. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте, его четыре несовершеннолетних пассажира, а также водитель и пассажир Skoda доставлены в Тихорецкую ЦРБ.

«Легковой автомобиль на большой скорости вылетел на встречку и врезался в машину, в которой находились наши ребята — четыре ребёнка и тренер. К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб. Соболезную родным и близким. За жизнь детей сейчас борются врачи. Состояние тяжёлое», — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.