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11:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ДТП на Кубани погиб тренер детской велошколы

ВОРОНЕЖ, 2 апр — РИА Новости. Погибшим в ДТП на Кубани оказался тренер, ехавший с воспитанниками велошколы — дети в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Источник: РИА "Новости"

В Тихорецком районе на автодороге «Кавказ» автомобиль Skoda выехал на встречную полосу, где это запрещено, и столкнулся с Lada Priora. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте, его четыре несовершеннолетних пассажира, а также водитель и пассажир Skoda доставлены в Тихорецкую ЦРБ.

«Легковой автомобиль на большой скорости вылетел на встречку и врезался в машину, в которой находились наши ребята — четыре ребёнка и тренер. К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб. Соболезную родным и близким. За жизнь детей сейчас борются врачи. Состояние тяжёлое», — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.

По его словам, в скором времени из Липецка будет отправлен автобус с родителями пострадавших ребят.

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