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4 апреля, источник: Чемпионат.com

Двукратный чемпион «Тур де Франс» Вингегор сломал ключицу и рёбра в массовом завале

Стало известно о состоянии двукратного победителя «Тур де Франс» датчанина Йонаса Вингегора, который серьёзно пострадал в массовом завале во время четвёртого этапа «Тура Страны басков».

Двукратный чемпион «Тур де Франс» Вингегор сломал ключицу и рёбра в массовом завале | Источник: Чемпионат.com

Напомним, неприятный инцидент случился за 35 км до финиша, при приближении к повороту на скоростном спуске. Один контакт вызвал цепную реакцию и, как следствие, массовый завал, из-за которого пришлось остановить гонку.

Вингегор стал одним из участников завала. Он не смог самостоятельно подняться после падения, врачи уносили его на носилках.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это была ужасная авария, но, к счастью, он стабилен и находится в сознании. Обследование в больнице показало, что у него сломана ключица и несколько рёбер. Он остаётся в больнице в качестве меры предосторожности. Спасибо за все ваши сообщения», — говорится в официальном сообщении команды Вингегора Visma Lease a Bike в социальных сетях.

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