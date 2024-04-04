Двукратный чемпион «Тур де Франс» Вингегор сломал ключицу и рёбра в массовом завале

Напомним, неприятный инцидент случился за 35 км до финиша, при приближении к повороту на скоростном спуске. Один контакт вызвал цепную реакцию и, как следствие, массовый завал, из-за которого пришлось остановить гонку.

Вингегор стал одним из участников завала. Он не смог самостоятельно подняться после падения, врачи уносили его на носилках.

«Это была ужасная авария, но, к счастью, он стабилен и находится в сознании. Обследование в больнице показало, что у него сломана ключица и несколько рёбер. Он остаётся в больнице в качестве меры предосторожности. Спасибо за все ваши сообщения», — говорится в официальном сообщении команды Вингегора Visma Lease a Bike в социальных сетях.