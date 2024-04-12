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18:06 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец стал победителем Джиро д’Абруццо

Сегодня, 12 апреля, прошел заключительный, четвертый этап веломногодневки Джиро д’Абруццо, передают Vesti.kz.

Источник: SprintCycling

Его победителем стал француз Павел Сиваков из команды UAE Team Emirates. Вторым пришел новозеландец Джордж Беннетт из Israel-Premier, а третья строчка оказалась за казахстанцем Алексеем Луценко из «Астаны».

При этом Луценко выиграл Джиро д’Абруццо, заняв первое место в общем зачете со временем 16:13:20.

Напомним, что ранее казахстанец выиграл третий этап Джиро д’Абруццо.

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