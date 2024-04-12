Казахстанец стал победителем Джиро д’Абруццо
Сегодня, 12 апреля, прошел заключительный, четвертый этап веломногодневки Джиро д’Абруццо, передают Vesti.kz.
Сегодня, 12 апреля, прошел заключительный, четвертый этап веломногодневки Джиро д’Абруццо, передают Vesti.kz.
Его победителем стал француз Павел Сиваков из команды UAE Team Emirates. Вторым пришел новозеландец Джордж Беннетт из Israel-Premier, а третья строчка оказалась за казахстанцем Алексеем Луценко из «Астаны».
При этом Луценко выиграл Джиро д’Абруццо, заняв первое место в общем зачете со временем 16:13:20.
Напомним, что ранее казахстанец выиграл третий этап Джиро д’Абруццо.