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19:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российскому велогонщику включили гимн на соревнованиях в Италии

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Выступающему в нейтральном статусе российскому велогонщику Виктору Бугаенко включили гимн России после его победы в прошедшей в Италии однодневной гонке «Виченца — Бионде».

Российскому велогонщику включили гимн на соревнованиях в Италии | Источник: Спорт РИА Новости

Гонка среди участников не старше 23 лет прошла 28 апреля в 80-й раз в истории. Как сообщает министерство молодежи и спорта Украины, во время церемонии награждения 20-летнему россиянину включили гимн России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Международный союз велосипедистов (UCI) допускает российских спортсменов до участия в международных стартах в нейтральном статусе.

В четверг, 2 мая, украинское ведомство опубликовало заявление в адрес МОК и Федерации велосипедного спорта Италии с требованием провести расследование произошедшего и принять меры «для недопущения подобных инцидентов».

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины и министерство молодежи и спорта страны призвали украинских спортсменов доносить о нарушениях россиянами и белорусами условий нейтрального статуса во время летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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