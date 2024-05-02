Российскому велогонщику включили гимн на соревнованиях в Италии

Гонка среди участников не старше 23 лет прошла 28 апреля в 80-й раз в истории. Как сообщает министерство молодежи и спорта Украины, во время церемонии награждения 20-летнему россиянину включили гимн России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Международный союз велосипедистов (UCI) допускает российских спортсменов до участия в международных стартах в нейтральном статусе.