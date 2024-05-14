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18:55 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал лицензию на ОИ-2024 в велотреке

Казахстан завоевал олимпийскую лицензию в велотреке, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Источник: Соцсети

Олимпийская квота досталась сборной Казахстана по велотреку. Отмечается, что данная путевка не именная, а дается на национальную федерацию. Ее обладатель имеет право выступать в Париже в кейрине и спринте.

«На данный момент у Казахстана уже 51 лицензия», — заявили в министерстве.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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