Казахстан завоевал лицензию на ОИ-2024 в велотреке
Казахстан завоевал олимпийскую лицензию в велотреке, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Казахстан завоевал олимпийскую лицензию в велотреке, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Олимпийская квота досталась сборной Казахстана по велотреку. Отмечается, что данная путевка не именная, а дается на национальную федерацию. Ее обладатель имеет право выступать в Париже в кейрине и спринте.
«На данный момент у Казахстана уже 51 лицензия», — заявили в министерстве.
Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.