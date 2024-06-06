Белорусская велосипедистка Киптикова выиграла гонку преследования на Гран-при Санкт-Петербурга

Помимо лидеров российского велоспорта участие в соревнованиях принимают представители команд Беларуси и Казахстана, медали разыгрываются в элите и в юниорской возрастной категории. В третий день турнира спортсмены определили сильнейших в индивидуальных гонках преследования. Среди женщин лучший результат показала наша Анастасия Киптикова (3:27,68), второе место заняла ее соотечественница Каролина Бирюк (3:27,93).



Первую медаль белорусской делегации во вторник принес Артем Зайцев, который в компании с велосипедистами Тульской области одержал победу в командном спринте. В программе четвертого соревновательного дня Гран-при Санкт-Петербурга — финальные заезды в индивидуальном спринте и омниуме.