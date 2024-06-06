11:31 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская велосипедистка Киптикова выиграла гонку преследования на Гран-при Санкт-Петербурга

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На велотреке «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге проходит заключительный этап международной серии Гран-при по велоспорту на треке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Помимо лидеров российского велоспорта участие в соревнованиях принимают представители команд Беларуси и Казахстана, медали разыгрываются в элите и в юниорской возрастной категории. В третий день турнира спортсмены определили сильнейших в индивидуальных гонках преследования. Среди женщин лучший результат показала наша Анастасия Киптикова (3:27,68), второе место заняла ее соотечественница Каролина Бирюк (3:27,93).

Первую медаль белорусской делегации во вторник принес Артем Зайцев, который в компании с велосипедистами Тульской области одержал победу в командном спринте. В программе четвертого соревновательного дня Гран-при Санкт-Петербурга — финальные заезды в индивидуальном спринте и омниуме.

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