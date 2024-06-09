Лучшего велогонщика в истории Великобритании признали банкротом

По информации источника, спортсмен вместе с матерью и бывшей женой владел компанией Wiggins Rights Limited, которая объявила о ликвидации с долгами в размере 825 тысяч долларов. Вследствие этого Уиггинс может лишиться своих наград.

Уиггинс — первый велогонщик, выигравший золото Олимпиад и чемпионатов мира и на треке, и на шоссе, а также победивший на «Тур де Франс» в 2012-м. Он является лучшим велогонщиком в истории Великобритании. Спортсмен завершил карьеру в 2016 году.