Лучшего велогонщика в истории Великобритании признали банкротом
Пятикратного олимпийского чемпиона по велоспорту, британца Брэдли Уиггинса признали банкротом. Об этом сообщает The Times.
Пятикратного олимпийского чемпиона по велоспорту, британца Брэдли Уиггинса признали банкротом. Об этом сообщает The Times.
По информации источника, спортсмен вместе с матерью и бывшей женой владел компанией Wiggins Rights Limited, которая объявила о ликвидации с долгами в размере 825 тысяч долларов. Вследствие этого Уиггинс может лишиться своих наград.
Уиггинс — первый велогонщик, выигравший золото Олимпиад и чемпионатов мира и на треке, и на шоссе, а также победивший на «Тур де Франс» в 2012-м. Он является лучшим велогонщиком в истории Великобритании. Спортсмен завершил карьеру в 2016 году.
В апреле 2022 года британского теннисиста Бориса Беккера приговорили к 2,5 года тюрьмы. Он был признан виновным в сокрытии активов и кредитов, чтобы избежать уплаты налогов. В ходе судебного заседания экс-спортсмен вину не признал.