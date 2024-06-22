Российский чемпион сам отказался от участия в Олимпиаде. А ведь МОК его уже допустил!

Российский велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпиаде-2024 в Париже, ему уже нашли замену | Источник: РИА "Новости"

До главного старта четырёхлетия — Олимпиады в Париже — остаётся месяц. И чем ближе церемония открытия, тем больше новостей о российских спортсменах, которые не поедут на Игры. Кто-то не отбирается или не заявляется, кого-то не пускает МОК, а кто-то отказывается от участия в Олимпиаде, когда, кажется, никаких препятствий уже нет.

Не тот профиль

Один из самых крутых российских велогонщиков Александр Власов участию в Олимпиаде предпочёл выступление за свою команду BORA-Hansgrohe в профессиональных велогонках. В график спортсмена старт в Париже никак не вписался, да и трасса ему не особо подходит.

Дело в том, что шоссейные гонки возьмут старт в окрестностях Парижа и завершатся у Эйфелевой башни. Власов же предпочитает подъём в гору. На равнине ему просто не совладать с более универсальными гонщиками.

«Профиль гонки на Олимпиаде, как я и изначально говорил, не совсем мне подходит. По этой причине и в связи с плотным календарём по гонкам за мою профессиональную команду я принял решение отказаться от участия», — приводит слова Власова «Матч ТВ».

Этим летом 28-летний велогонщик планирует участвовать в престижных многодневках «Тур де Франс» и «Вуэльта». Первый из стартов начнётся 29 июня, а «Вуэльта» пройдёт через две недели после Олимпийских игр.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241419&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третий — для компании?

МОК решил, что всего в Париж могут поехать три российских велогонщика: ровно столько их в списке первых 14 россиян, которых допустили на ОИ-2024 в нейтральном статусе. Два других претендента, а это Алёна Иванченко и Тамара Дронова, дали своё согласие на участие в парижских Играх.

Что делать с местом Власова? В Федерации велоспорта России сообщили, что вместо Александра попробуют заявить на турнир Глеба Сырицу. Самое важное, чтобы МОК успешно проверил его на соответствие всем критериям.

24-летний Сырица ранее участвовал в заездах на велотреке. Там он успел стать чемпионом мира и Европы среди юниоров. А с 2022 года спортсмен выступает за шоссейную команду UCI WorldTeam Astana Qazaqstan.

Правда, и Сырица вряд ли сможет претендовать на медали. Так считает бывший глава Российской федерации велоспорта Александр Гусятников.

«Он парень хороший, но это просто для старта. Результат он там не покажет и может и не доехать до финиша», — приводит слова Гусятникова Metaratings.ru.

Гусятников сделал акцент на проблеме, которая гораздо шире, нежели участие в ОИ. Этого же мало, нужно ещё медали завоевать. Особенно в наше время.

«Трудно сказать, кто из наших спортсменов смог бы там побороться. У нас совсем короткая скамейка. Сейчас никто не занимается подготовкой спортсменов, способных попасть в большую профессиональную команду».

Индивидуальная шоссейная велогонка у мужчин на Олимпиаде в Париже пройдёт 27 июля, а групповая гонка запланирована на 3 августа. И важно помнить, что именно на Олимпиадах в сражениях велогонщиков порой случались самые неожиданные повороты в борьбе за награды.