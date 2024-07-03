Топовый гонщик «Астаны» выиграл этап на «Тур де Франс»
Британский гонщик Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш выиграл пятый этап «Тур де Франс» — 2024, сообщают Vesti.kz.
Британский гонщик Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш выиграл пятый этап «Тур де Франс» — 2024, сообщают Vesti.kz.
39-летний гонщик преодолел 177 километров между Сен-Жан-де-Морьен и Сен-Вюльба за 4:08:46. В тройку призеров этапа также вошли бельгиец Йеспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) и норвежец Александер Кристофф (Uno-X).
Общий зачет французской многодневки возглавляет словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, а лучшим из «Астаны» в генеральной классификации является колумбиец Харольд Техада, располагающийся на 65-м месте.