Топовый гонщик «Астаны» выиграл этап на «Тур де Франс»

39-летний гонщик преодолел 177 километров между Сен-Жан-де-Морьен и Сен-Вюльба за 4:08:46. В тройку призеров этапа также вошли бельгиец Йеспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) и норвежец Александер Кристофф (Uno-X).