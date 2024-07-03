19:44 (мск), источник: Vesti.kz

Топовый гонщик «Астаны» выиграл этап на «Тур де Франс»

Британский гонщик Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш выиграл пятый этап «Тур де Франс» — 2024, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

39-летний гонщик преодолел 177 километров между Сен-Жан-де-Морьен и Сен-Вюльба за 4:08:46. В тройку призеров этапа также вошли бельгиец Йеспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) и норвежец Александер Кристофф (Uno-X).

Общий зачет французской многодневки возглавляет словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, а лучшим из «Астаны» в генеральной классификации является колумбиец Харольд Техада, располагающийся на 65-м месте.

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