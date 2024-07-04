Велогонщик-рекордсмен из России объяснил смену спортивного гражданства

Спортсмен заявил, что ему были необходимы международные турниры. «Я погонялся в России несколько месяцев и уже с головой хватило, одни и те же соперники», — рассказал он. Яковлев подчеркнул, что представлял Федерацию велосипедного спорта России на чемпионатах Европы и мира и завоевывал для них медали, поэтому они были обязаны отпустить его.