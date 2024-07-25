Известный российский велогонщик пропал в Санкт-Петербурге: он ушел из дома несколько недель назад

По словам отца 41-летнего спортсмена, Никита ушел из дома несколько недель назад и долгое время не выходил на связь. Как заявил Николай Еськов, у него не бьло проблем в общении с сыном, но единственным камнем преткновения была любовь велогонщика к пиву. Ранее спортсмен проходил реабилитацию, чтобы избавиться от пристрастия к алкоголю. Недавно Никита прислал сообщение отцу, написав, что у него все в порядке, что хочет нормально жить и вернуться домой.