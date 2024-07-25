Известный российский велогонщик пропал в Санкт-Петербурге: он ушел из дома несколько недель назад
Бывший велогонщик команд Tinkoff Credit Systems и «Катюша» Никита Еськов исчез в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Бывший велогонщик команд Tinkoff Credit Systems и «Катюша» Никита Еськов исчез в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По словам отца 41-летнего спортсмена, Никита ушел из дома несколько недель назад и долгое время не выходил на связь. Как заявил Николай Еськов, у него не бьло проблем в общении с сыном, но единственным камнем преткновения была любовь велогонщика к пиву. Ранее спортсмен проходил реабилитацию, чтобы избавиться от пристрастия к алкоголю. Недавно Никита прислал сообщение отцу, написав, что у него все в порядке, что хочет нормально жить и вернуться домой.
Однако спустя некоторое время на звонки на телефон Еськова начал отвечать некий неизвестный мужчина, который отказался назвать местонахождение спортсмена и стал требовать деньги. Еськов-старший предложил ему 10 тысяч рублей, на что мужчина ответил согласием, но в последний момент изменил свое решение, обосновав это боязнью привлечения полиции.
После этого Николай Еськов обратился в правоохранительные органы. Местонахождение Никиты до сих пор неизвестно.