Стали известны все победители и призеры чемпионата Беларуси по велоспорту на треке

В заключительный день соревнований определились медалисты в кейрине и мэдисоне. Победу в мужском кейрине одержал россиянин Никита Кирильцев, компанию которому на подиуме составили наши Александр Глова и Артем Зайцев. В этом же виде программы среди женщин чемпионкой Беларуси стала Варвара Босякова, серебро и бронзу выиграли Аделина Сакун и Дарина Кухарчик соответственно. В пятницу Кирильцев и Босякова также первенствовали в спринтерских гонках.



В мэдисоне у мужчин равных не было дуэту Евгения Королька и Дениса Мазура из велосипедного клуба «Минск», третьими стали Роман Тишков и Роман Романов. У женщин золото забрала пара Ирины Чуянковой и Таисии Носкович, второй результат показали Анастасия Киптикова и Таисия Носкович. Серебро у парней и бронзу у девушек выиграли представители России.



Днем ранее на чемпионате страны по велоспорту на треке состоялись состязания в омниуме — среди мужчин успех праздновал Роман Романов, в женском зачете лучшей оказалась Каролина Бирюк.