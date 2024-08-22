Утверждены даты проведения многодневной велогонки «Две столицы»

Даты проведения соревнований были утверждены в четверг на совещании под председательством Чернышенко, в котором также приняли участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, а также руководители органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, представители Минфина, МВД и других заинтересованных организаций.
Гонка возьмет старт в Москве, а финиширует в Санкт-Петербурге. Многодневка будет состоять из четырех этапов с протяженностью около 450 км (Москва, Волоколамск, Тверь, Великий Новгород, Луга, Санкт-Петербург). Ожидается, что в многодневке примут участие до 200 гонщиков.
«Маршрут и концепция проведения велогонки исключают использование загруженных трасс М-10 и М-11 и согласованы со всеми субъектами Российской Федерации, по территории которых пройдет маршрут», — отметил Дегтярев.
Чернышенко, в свою очередь, заявил, что проведение гонки отвечает поставленной цели президента России Владимира Путина, чтобы к 2030 году не менее 70% граждан страны регулярно занимались спортом.
«Президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к 2030 году не менее 70% граждан страны регулярно занимались спортом. Важный вклад в ее достижение вносит развитие массовых спортивных мероприятий. Одно из знаковых событий — многодневная велогонка “Две столицы” — запланировано к проведению уже в сентябре этого года. В России с января по июль уже состоялось более 7 тысяч спортивных мероприятий. Велогонка “Две столицы” пополнит это число и объединит спортсменов из разных регионов страны», — сказал Чернышенко.