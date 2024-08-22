Утверждены даты проведения многодневной велогонки «Две столицы»

«Президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к 2030 году не менее 70% граждан страны регулярно занимались спортом. Важный вклад в ее достижение вносит развитие массовых спортивных мероприятий. Одно из знаковых событий — многодневная велогонка “Две столицы” — запланировано к проведению уже в сентябре этого года. В России с января по июль уже состоялось более 7 тысяч спортивных мероприятий. Велогонка “Две столицы” пополнит это число и объединит спортсменов из разных регионов страны», — сказал Чернышенко.