Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утверждены даты проведения многодневной велогонки «Две столицы»

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил даты проведения многодневной велогонки «Две столицы», соревнования пройдут с 14 по 18 сентября, сообщается в релизе на официальном портале правительства РФ.

Источник: Спорт РИА Новости

Даты проведения соревнований были утверждены в четверг на совещании под председательством Чернышенко, в котором также приняли участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, а также руководители органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, представители Минфина, МВД и других заинтересованных организаций.

Гонка возьмет старт в Москве, а финиширует в Санкт-Петербурге. Многодневка будет состоять из четырех этапов с протяженностью около 450 км (Москва, Волоколамск, Тверь, Великий Новгород, Луга, Санкт-Петербург). Ожидается, что в многодневке примут участие до 200 гонщиков.

«Маршрут и концепция проведения велогонки исключают использование загруженных трасс М-10 и М-11 и согласованы со всеми субъектами Российской Федерации, по территории которых пройдет маршрут», — отметил Дегтярев.

Чернышенко, в свою очередь, заявил, что проведение гонки отвечает поставленной цели президента России Владимира Путина, чтобы к 2030 году не менее 70% граждан страны регулярно занимались спортом.

«Президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к 2030 году не менее 70% граждан страны регулярно занимались спортом. Важный вклад в ее достижение вносит развитие массовых спортивных мероприятий. Одно из знаковых событий — многодневная велогонка “Две столицы” — запланировано к проведению уже в сентябре этого года. В России с января по июль уже состоялось более 7 тысяч спортивных мероприятий. Велогонка “Две столицы” пополнит это число и объединит спортсменов из разных регионов страны», — сказал Чернышенко.