Российские спортсмены пропустят юниорский чемпионат мира по велотреку

«Пропустим юниорский чемпионат мира. Технический сбой произошел при подаче на визу, получилась накладка. Со стороны приглашения были некорректно присланы документы, в связи с этим пошла задержка, — рассказал Екимов. — В итоге под дату планируемого выезда визы не оказались выданы. Сложно кого-то обвинять. Со стороны организаторов не проверили, документы были в иероглифах, нам было сложно проверить. То, что нас не игнорировали, нас приглашали, наших нейтральных спортсменов, это хорошо».