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Российские спортсмены пропустят юниорский чемпионат мира по велотреку

Как рассказал ТАСС глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, спортсменам не успели выдать визы из-за технического сбоя.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены вынуждены пропустить чемпионат мира среди юниоров по велоспорту на треке. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

«Пропустим юниорский чемпионат мира. Технический сбой произошел при подаче на визу, получилась накладка. Со стороны приглашения были некорректно присланы документы, в связи с этим пошла задержка, — рассказал Екимов. — В итоге под дату планируемого выезда визы не оказались выданы. Сложно кого-то обвинять. Со стороны организаторов не проверили, документы были в иероглифах, нам было сложно проверить. То, что нас не игнорировали, нас приглашали, наших нейтральных спортсменов, это хорошо».

Чемпионат мира среди юниоров по велоспорту на треке проходит в китайском Лояне с 21 по 25 августа.